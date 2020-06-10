Семьи из Аргентины и Италии забрали детей, рожденных в Украине суррогатными матерями

В Украину приехали родители суррогатных младенцев, которые из-за введенного в связи с пандемией коронавируса карантина и закрытых границ жили в киевском отеле "Венеция".

В отеле "Венеция" из-за карантина находятся 46 детей граждан США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других стран Фото: hromadske.ua / Facebook

Биологические родители младенцев, которые появились на свет в Украине благодаря суррогатному материнству, смогли забрать своих детей из отеля "Венеция" в Киеве, об этом сообщило hromadske в Facebook 10 июня.

"Пары прилетели из Аргентины и Испании", – отмечено в посте.

Иностранные семьи не могли увидеть своих детей из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, и закрытых границ. Все это время новорожденные находились в гостинице под присмотром медиков.

В киевском отеле "Венеция" находятся 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев. Из-за закрытия границы, связанного с пандемией коронавируса, родители не могут их забрать. Об этом говорится в видео клиники репродуктивной медицины BioTex, опубликованном 30 апреля.

В видео персонал рассказывал, что с детьми все хорошо и они под наблюдением педиатров. Также сотрудники клиники сообщили, что они поддерживают связь с родителями и показывают им их детей онлайн через видеозвонки.

В отеле находятся дети от граждан США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии, Болгарии, Румынии, Австрии, Мексики и Португалии.