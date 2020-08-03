В Украине с начала года утонули почти 800 человек

В числе утонувших в Украине в 2020 году – почти 80 детей, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Украине по состоянию на 2 августа с начала этого года утонули почти 800 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

При этом каждый 10-й погибший на водоемах страны – ребенок. По данным ГСЧС, в числе утонувших – почти 80 детей.

В то же время спасателям удалось сохранить жизни около 250 людей, в том числе более 30 детей.

"К сожалению, статистика свидетельствует о том, что граждане, пренебрегая правилами безопасности, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих детей", – отметили в ГСЧС.