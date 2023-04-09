В Ужгороде сгорела машина секретаря горсовета. Он заявил о поджоге

"Должен рассказать о поджоге моего автомобиля этой ночью. Ночью в 1.50 во дворе личного дома загорелся мой автомобиль. Сомнений, что это умышленное дело чьих-то рук, нет – вы все видите на видео. Кому и зачем это нужно, пока не знаю, но, надеюсь и уверен, что правоохранители сделают все, чтобы найти виновников", – написал он.

Секретарь горсовета показал видео пожара и его тушения пожарными.

Позже Мелкумян заявил, что так этого не оставит.

"Подло и коварно, ночью, прямо возле окон дома. На Пасху. Цинизм зашкаливает", – считает он.