В Волынской области в реку упал автомобиль, есть погибшие – полиция

"Около 11.00 38-летний водитель, управляя автомобилем Honda CRV, в селе Воля-Ковельская не выбрал безопасной скорости движения, не учел погодных условий, не справился с управлением и столкнулся с элементом защиты речного моста, влетел в реку и перевернулся", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что погибли водитель и один из его пассажиров.

"Еще трех пассажиров – 32, 10 и шести лет – с общим переохлаждением доставили в больницу для обследования. Все пострадавшие – жители Ровенской области.

Через Волю-Ковельскую протекает река Воронка.