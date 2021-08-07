В Волынской области женщина заказала убийство бывшего мужа, чтобы не возвращать кредит – полиция

"36-летняя местная жительница, используя личные документы супруга, неоднократно оформляла и получала на его имя кредиты – 200 тыс. грн. Чтобы их не возвращать, она решила избавиться от мужа и подыскала для этого исполнителя", – сообщили в полиции.

В пятницу, 6 августа, правоохранители провели спецоперацию. Они инсценировали убийство мужчины и организовали встречу заказчицы с "киллером".

Женщину задержали, ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (организация покушения на убийство, совершенное по заказу).