В заминированном автомобиле в Луганской области ехал первый замначальника регионального управления СБУ – СМИ

Из-под автомобиля достали сумку, в которой, вероятно, находится взрывчатка. Однако подтверждения этой информации пока нет.

"Пытались взорвать первого заместителя начальника управления СБУ в Луганской области", – сообщил LIGA.net источник.

Управление СБУ в Луганской и Донецкой областях – единая структура. На сайте СБУ среди первых замов главы регионального управления указаны Евгений Русинов, Александр Надточий, Виталий Винниченко.