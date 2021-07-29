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В заминированном автомобиле в Луганской области ехал первый замначальника регионального управления СБУ – СМИ

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Под автомобилем первого заместителя регионального управления СБУ нашли подозрительный предмет
Под автомобилем первого заместителя регионального управления СБУ нашли подозрительный предмет
Фото: Поліція Луганської області / Facebook

В автомобиле, который 29 июля заминировали в Северодонецке Луганской области, ехал первый заместитель начальника управления Службы безопасности Украины в Луганской области. Об этом сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из-под автомобиля достали сумку, в которой, вероятно, находится взрывчатка. Однако подтверждения этой информации пока нет.

"Пытались взорвать первого заместителя начальника управления СБУ в Луганской области", – сообщил LIGA.net источник.

Управление СБУ в Луганской и Донецкой областях – единая структура. На сайте СБУ среди первых замов главы регионального управления указаны Евгений Русинов, Александр Надточий, Виталий Винниченко.

Контекст:

Полиция Луганской области сегодня сообщила, что днем под служебным автомобилем сотрудника СБУ во время заезда на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчали разноцветные провода.

Теги: СБУ, Украина, Луганская область, Донецкая область, полиция, взрывчатка, Северодонецк, правоохранители, автомобиль
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