В заминированном автомобиле в Луганской области ехал первый замначальника регионального управления СБУ – СМИ

Из-под автомобиля достали сумку, в которой, вероятно, находится взрывчатка. Однако подтверждения этой информации пока нет.
"Пытались взорвать первого заместителя начальника управления СБУ в Луганской области", – сообщил LIGA.net источник.
Управление СБУ в Луганской и Донецкой областях – единая структура. На сайте СБУ среди первых замов главы регионального управления указаны Евгений Русинов, Александр Надточий, Виталий Винниченко.
Полиция Луганской области сегодня сообщила, что днем под служебным автомобилем сотрудника СБУ во время заезда на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчали разноцветные провода.