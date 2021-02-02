В Запорожье маршрутный автобус врезался в электроопору, пострадали 14 человек

По данным "Укртрансбезопасности", после столкновения автобуса с электроопорой в Запорожье семь пострадавших были госпитализированы сразу, еще столько же обратились в больницу позже.

1 февраля в Запорожье произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом 2 февраля проинформировала в Facebook Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

"Водитель маршрутного автобуса, который осуществлял перевозку 15 пассажиров по городскому маршруту №81, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на электроопору. Семеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 6.00 сегодняшнего дня "еще семь человек обратились за помощью медиков".

На фотографиях видно, что электроопора от удара упала.

Полиция Запорожской области уведомила в Facebook, что водитель попавшего в ДТП автобуса с места происшествия скрылся. Его ищут.