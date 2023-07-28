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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Запорожье ночная гроза "натворила беды в городе". Фото

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Куртев показал последствия грозы в городе
Куртев показал последствия грозы в городе
Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Facebook

В Запорожье местные службы устраняют последствия ночной грозы, из-за которой в городе оборваны электропровода и повалены деревья. Об этом утром 28 июля сообщил в Telegram секретарь горсовета, и.о. мэра Анатолий Куртев.

"Городские службы устраняют последствия ночного ненастья. Сегодня ночью сильный дождь и ветер снова натворили беды в городе. Из-за оборванных электрических проводов и поваленных деревьев на улицах Запорожья есть неудобства, поэтому будьте внимательны и осторожны", – написал он.

По его словам, из-за оборванных контактных электросетей есть задержки электротранспорта.

Все городские службы работают на местах с самого утра, отметил секретарь горсовета. Он также опубликовал фото работы коммунальщиков. 

19 июля Куртев также сообщал, что ночная гроза повалила деревья, повредила троллейбусную и электросети.

Теги: Запорожье, непогода, гроза, Анатолий Куртев
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