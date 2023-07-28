В Запорожье ночная гроза "натворила беды в городе". Фото

"Городские службы устраняют последствия ночного ненастья. Сегодня ночью сильный дождь и ветер снова натворили беды в городе. Из-за оборванных электрических проводов и поваленных деревьев на улицах Запорожья есть неудобства, поэтому будьте внимательны и осторожны", – написал он.

По его словам, из-за оборванных контактных электросетей есть задержки электротранспорта.

Все городские службы работают на местах с самого утра, отметил секретарь горсовета. Он также опубликовал фото работы коммунальщиков.

19 июля Куртев также сообщал, что ночная гроза повалила деревья, повредила троллейбусную и электросети.