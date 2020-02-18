В Запорожье подорвали отделение "Укрсиббанка"

В Запорожье 18 февраля неизвестные взорвали отделение банка, правоохранители открыли уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Запорожской области.
Отмечается, что неизвестные подорвали банкомат и повредили фасад филиала банка, расположенного на первом этаже жилого пятиэтажного дома. На данный момент сумма ущерба устанавливается.
Запорожское издание 061 уточняет, что взорвано было отделение "Укрсиббанка".
По данному факту возбуждено криминальное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.