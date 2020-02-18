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В Запорожье подорвали отделение "Укрсиббанка"

Правоохранители открыли уголовное производство по факту порчи имущества и кражи.

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Отделение банка подорвали и ограбили в Запорожье
Отделение банка подорвали и ограбили в Запорожье
Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье 18 февраля неизвестные взорвали отделение банка, правоохранители открыли уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Запорожской области.

Отмечается, что неизвестные подорвали банкомат и повредили фасад филиала банка, расположенного на первом этаже жилого пятиэтажного дома. На данный момент сумма ущерба устанавливается.

Фото: zp.npu.gov.ua
Фото: zp.npu.gov.ua

Запорожское издание 061 уточняет, что взорвано было отделение "Укрсиббанка".

Фото: zp.npu.gov.ua
Фото: zp.npu.gov.ua

По данному факту возбуждено криминальное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Запорожье, взрыв, кража, Укрсиббанк, Нацполиция
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