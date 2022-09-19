В Запорожье двух человек подозревают в попытке продать секретные разработки авиадвигателей другой стране

По данным следствия, сотрудники одного из оборонных предприятий Запорожского региона (одно из них в настоящее время не работает) разработали преступную схему по завладению информацией о производстве авиационных двигателей для истребителей и боевых вертолетов. Они тайно скопировали секретные технологические разработки, данные планировали передать представителям одной из стран Восточной Азии, говорится в сообщении.

По результатам проведенных обысков у граждан правоохранители изъяли компьютерную технику и электронные носители, на которых сохранена информация с технической документацией военного назначения.

В Службе безопасности Украины добавили, что схему организовал бывший чиновник одного из оборонных предприятий региона.

По предварительным выводам специалистов оборонно-промышленного комплекса Украины, если бы иностранцы получили эти технологии, они могли бы наладить собственное производство модернизированных авиадвигателей.

Правоохранители пока решают вопрос, сообщать ли этим сотрудникам о подозрении в нарушении порядка международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю.