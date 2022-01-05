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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Запорожье родственники умершего ребенка избили персонал больницы, обвиняя их в халатности

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Мама умершего мальчика говорит, что ему стало плохо после капельницы
Мама умершего мальчика говорит, что ему стало плохо после капельницы
Скриншот: Телеканал Z / YouTube

В Запорожской областной детской больнице в канун Нового года скончался двухлетний мальчик Давид. Родственники ребенка ворвались в реанимацию, избили медбратьев, дежурного врача, врача-кардиолога и лифтера. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил директор больницы Юрий Борзенко.

"Около 10 человек, которые являются друзьями и родственниками родителей погибшего ребенка, разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение. Они избили двух медбратьев, которые пытались их сдерживать, избили дежурного врача. На следующий день они избили лифтера и врача-кардиолога", – прокомментировал руководитель больницы.

По его словам, работа реанимации, в которой, кроме умершего мальчика, находились еще четверо больных детей, была остановлена. Однако медики не оставили детей без присмотра.

Всего в медучреждении на лечении находилось 270 детей. По словам врачей, работа больницы на 12 часов была парализована.

"Все боялись выйти из своих кабинетов. Дежурный врач и лифтер сейчас находятся на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и работают", – добавил Борзенко.

Причина смерти ребенка будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Врачи говорят, что у ребенка были сердечно-сосудистые заболевания и в течение года мальчик около 10 раз проходил курс лечения в областной больнице.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для больного), отмечает "Укринформ".

Родители умершего мальчика рассказали журналистам "Телеканала Z", что их сын попал в больницу 24 декабря с диагнозом "обструктивный бронхит". Ребенок уже шел на поправку, но 30 декабря его состояние резко ухудшилось. Родные говорят, это случилось после того, как мальчику поставили капельницу.

"Когда препарат откапался, в 13.00–14.00, ребенок проснулся с дикими болями, уже в 17.00 ему было плохо", – рассказывает мать.

По словам мамы и тети мальчика, которая в тот день также находилась в больнице, врача они ждали около получаса. Тогда Давида доставили в реанимацию и через несколько часов его не стало. Родные ребенка виновными в трагедии считают медиков.

ВИДЕО
Видео: Телеканал Z / YouTube
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Запорожье, смерть, избиение, врачи, ребенок
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