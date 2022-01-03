В Запорожье задержали мужчину, который напал на полицейского

Информация в полицию поступила около 15.00 от врачей 9-й больницы Запорожья, куда правоохранитель обратился за помощью.

По данным НПУ, полицейский во время вызова на улицу Дорошенко столкнулся с агрессивным мужчиной. Тот грубо выражался, а после нанес сотруднику МВД удары по голове. Злоумышленника задержали.

"Им оказался 40-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления. Согласно заключению медицинского обследования, злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения", – заявили в полиции.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.