В Запорожье установили "Железный трон Востока" из обломков боевой техники и осколков снарядов

По словам инициаторов установки, ветеранов антитеррористической операции и операции Объединенных сил, трон создали волонтеры и военные по мотивам сериала "Игра престолов" зимой 2016 года на украинских позициях в Авдеевской промзоне. Потом он служил экспонатом краеведческого музея.

Для изготовления инсталляции использованы обломки боевой техники оккупантов, а также остатки неразорвавшихся снарядов. Он весит более 700 кг.

Фото: suspilne.media

"Это следы российской агрессии. Когда она будет побеждена, он будет иметь сакральное значение. Такое, как в сериале "Война престолов" и в книге. Главное – это то, что он, кроме символа власти, определенный смысл несет, что это оружие не наше, а проигравших врагов, российское", – пояснил ветеран АТО Евгений Олексенко.