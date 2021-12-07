"Одними переговорами войну не остановишь". Муженко прокомментировал слова Зеленского о прямом диалоге с РФ

Так Муженко прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости проведения прямых переговоров с РФ ради завершения войны.

"Президент Зеленский озвучил в Верховной Раде, что мы "не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией". Остановить каким способом? Одними переговорами войну не остановишь. Тем более что любые договоренности с россиянами ничего не стоят. Думаю, это должно быть в формате Украина – Россия плюс те страны, которые могут дать определенные гарантии выполнения договоренностей", – сказал генерал.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Сейчас Украина ищет альтернативное место для проведения заседаний ТКГ, которые раньше проходили в Минске, так как отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Александра Лукашенко – избранным президентом страны.

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.