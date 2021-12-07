ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Одними переговорами войну не остановишь". Муженко прокомментировал слова Зеленского о прямом диалоге с РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Муженко: Одними переговорами войну не остановишь. Тем более что любые договоренности с россиянами ничего не стоят
Муженко: Одними переговорами войну не остановишь. Тем более что любые договоренности с россиянами ничего не стоят
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Виктор Муженко в интервью "Фактам", которое вышло 7 декабря, заявил, что одними переговорами войну на Донбассе остановить невозможно.

Так Муженко прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости проведения прямых переговоров с РФ ради завершения войны.

"Президент Зеленский озвучил в Верховной Раде, что мы "не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией". Остановить каким способом? Одними переговорами войну не остановишь. Тем более что любые договоренности с россиянами ничего не стоят. Думаю, это должно быть в формате Украина – Россия плюс те страны, которые могут дать определенные гарантии выполнения договоренностей", – сказал генерал. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Сейчас Украина ищет альтернативное место для проведения заседаний ТКГ, которые раньше проходили в Минске, так как отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Александра Лукашенко – избранным президентом страны.

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Виктор Муженко, Владимир Зеленский, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Виторган: Путин проигрывает вместе со всей страной, но создает иллюзию в собственной системе координат, что побеждает
  Виторган: Путин проигрывает вместе со всей страной, но создает иллюзию в собственной системе координат, что побеждает
"Вы не выглядите старше 30", "Sexy mama". 52-летняя Зета-Джонс с голым животом устроила перед фотографом танцы
"Вы не выглядите старше 30", "Sexy mama". 52-летняя Зета-Джонс с голым животом устроила перед фотографом танцы
  Главред Viva!: Шесть человек работали на Кухар, чтобы она стала звездой
  Главред Viva!: Шесть человек работали на Кухар, чтобы она стала звездой
  "Очень интересная женщина". Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, о чем полтора часа говорил с Елизаветой II
  "Очень интересная женщина". Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, о чем полтора часа говорил с Елизаветой II
"Какие вкусности", "Идеальная". 25-летняя дочь Заворотнюк снялась голой на Мальдивах
"Какие вкусности", "Идеальная". 25-летняя дочь Заворотнюк снялась голой на Мальдивах
"Котики", "Очень на вас похож". Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала лицо трехлетнего сына
"Котики", "Очень на вас похож". Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала лицо трехлетнего сына
"С большим удовольствием вытолкну". Нина Матвиенко заявила, что ждет, когда из ее дома съедет дочь со своей семьей
"С большим удовольствием вытолкну". Нина Матвиенко заявила, что ждет, когда из ее дома съедет дочь со своей семьей
"Боже, какие идеальные ноги". Видео с 58-летней Милявской в мини-платье набрало 1,4 млн просмотров
"Боже, какие идеальные ноги". Видео с 58-летней Милявской в мини-платье набрало 1,4 млн просмотров
Рэпер Дрейк добровольно отказался от двух номинаций на премию "Грэмми"
Рэпер Дрейк добровольно отказался от двух номинаций на премию "Грэмми"
"Хорошенькая", "Как воздушно". Мейхер показала талию в тонком платье
"Хорошенькая", "Как воздушно". Мейхер показала талию в тонком платье
"Подарок себе на Новый год сделала". Дана Борисова показала фигуру на пятый день после липосакции
"Подарок себе на Новый год сделала". Дана Борисова показала фигуру на пятый день после липосакции
"Кто из них мама?" Каменских сняла видео с мамой и певицей, звездой 1990-х
"Кто из них мама?" Каменских сняла видео с мамой и певицей, звездой 1990-х
Бывшая невеста Мерилина Мэнсона заявила, что певец угрожал "трахнуть" ее сына после того, как она рассказала о насилии над собой
Бывшая невеста Мерилина Мэнсона заявила, что певец угрожал "трахнуть" ее сына после того, как она рассказала о насилии над собой
  "Нельзя бокал шампанского выпить!" Волочкова не смогла купить алкоголь в буфете Большого театра. Видео
  "Нельзя бокал шампанского выпить!" Волочкова не смогла купить алкоголь в буфете Большого театра. Видео
  Главный герой шоу "Холостяк 10 " Максим Михайлюк сбил в Киеве человека. Потерпевшего госпитализировали
  Главный герой шоу "Холостяк 10 " Максим Михайлюк сбил в Киеве человека. Потерпевшего госпитализировали
"Перебор", "Они что, собаки? Языки высунули! Как гадко!", "Бутоны распустились". Глюк'oZa снялась в лесбийской фотосессии
"Перебор", "Они что, собаки? Языки высунули! Как гадко!", "Бутоны распустились". Глюк'oZa снялась в лесбийской фотосессии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (231622)
2
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (59908)
3
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (58488)
4
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка" (58412)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (53074)
6
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (34399)
7
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (30551)
8
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину (21569)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS