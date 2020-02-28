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В Житомирской области бывшему прокурору сообщили о подозрении в похищении человека

По версии правоохранителей, в 2019 году прокурор одной из местных прокуратур Житомирской области вместе со своим братом и отцом избили человека и удерживали его в багажнике авто, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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Правоохранители не исключают, что бывший прокурор угрожал человеку пистолетом
Правоохранители не исключают, что бывший прокурор угрожал человеку пистолетом
Фото: pixabay.com

Правоохранители сообщили о подозрении в похищении человека бывшему прокурору одной из местных прокуратур Житомирской области. Об этом 28 февраля сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

"В 2019 году прокурор вместе со своим братом и отцом избили под надуманным предлогом человека. При этом он, вероятно, угрожал потерпевшему пистолетом, поместил его в багажное отделение своего автомобиля, где удерживал против воли", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в ситуацию вмешались работники полиции.

В отношении экс-прокурора открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (похищение человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Прокурора уволили "за совершение действий, порочащих звание прокурора", добавили в ведомстве.

Теги: Украина, оружие, полиция, Житомирская область, правоохранители, избиение, уголовное производство
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