В Житомирской области бывшему прокурору сообщили о подозрении в похищении человека

Правоохранители сообщили о подозрении в похищении человека бывшему прокурору одной из местных прокуратур Житомирской области. Об этом 28 февраля сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
"В 2019 году прокурор вместе со своим братом и отцом избили под надуманным предлогом человека. При этом он, вероятно, угрожал потерпевшему пистолетом, поместил его в багажное отделение своего автомобиля, где удерживал против воли", – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в ситуацию вмешались работники полиции.
В отношении экс-прокурора открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (похищение человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.
Прокурора уволили "за совершение действий, порочащих звание прокурора", добавили в ведомстве.