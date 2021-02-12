В Житомирской области ночью загорелся тепловоз пассажирского поезда

При возгорании дизельной установки тепловоза пассажирского поезда никто не пострадал, сообщает управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

В ночь на 12 февраля возле села Красноселка Житомирской области загорелся тепловоз пассажирского поезда сообщением Львов – Бахмут. Об этом сообщает управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

Информацию о возгорании спасатели получили в 2.04. К моменту их прибытия на место происшествия площадь пожара составляла 20 м².

В 2.57 пожарные смогли локализовать возгорание дизельной установки тепловоза. В 3.58 пожар был ликвидирован.

Пострадавших в результате происшествия нет.

В 5.00 движение по железнодорожному пути было восстановлено.

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.