В Житомирской области полиция расследует смерть лейтенанта ВСУ. Предварительная версия – самоубийство

По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего в Житомирской области стали повреждения, полученные в результате выстрела из пистолета в грудь, сообщили в полиции.

В городе Чуднов Житомирской области полиция расследует смерть военнослужащего, который, по предварительной информации, совершил самоубийство. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на полицию Житомирской области.

"9 ноября в полицию поступило сообщение о самоубийстве 28-летнего лейтенанта ВСУ одной из воинских частей. По указанным факту открыто уголовное производство. Продолжается установление всех обстоятельств", – сказали в полиции.

Правоохранители также уточнили, что военнослужащий находился в составе суточного наряда дежурной части. Вечером он вышел в специально отведенную для отдыха комнату, где через некоторое время нашли его тело. Предварительно, причиной смерти стали повреждения, полученные в результате выстрела из пистолета в грудь.

По имеющимся данным, 28-летний военный из Мирославского района Херсонской области проходил службу по призыву.