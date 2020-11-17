В Житомирской области в ДТП с участием грузовика погибли три человека, в том числе ребенок

По данным полиции Житомирской области, 18-летний водитель легкового автомобиля Skoda Fabia выехал на встречную полосу, где находился грузовик Scania.

17 ноября на автотрассе Киев – Чоп, в Житомирском районе, произошло ДТП, жертвами которого стали три человека. Об этом информирует полиция региона.

"Возле села Свитын Житомирского района водитель автомобиля Skoda Fabia, 18-летний житель Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Scania под управлением 42-летнего киевлянина. Известно, что в результате столкновения автомобилей погибли три человека: водитель легковушки и двое его пассажиров, лица которых устанавливаются", – озвучили предварительную версию событий правоохранители.

В пресс-службе полиции уточнили, что среди погибших – мужчина и ребенок.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.