В Житомирской области в результате нападения кабана погиб полицейский

Андрейковец был командиром одного из отделов спецназа Фото: Поліція Житомирської області / Facebook

Погибшему было 32 года.

"Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, во время охоты в результате нападения зверя (кабана)", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что Андрейковец был командиром одного из отделов спецназа.

"Он был ответственным, успешным и настойчивым в достижении целей, настоящим примером для коллег, которые его уважали и ценили. Он всегда был там, где самые сложные задачи и рискованные ситуации", – рассказали в пресс-службе.

"Сегодня" пишет со ссылкой на собственные источники в полиции, что кабан нанес охотнику рваную рану клыком, повредил артерию и кость. Мужчина погиб на месте.

По данным "Обозревателя", Андрейковец возглавлял 1-й отдел проведения специальных операций управления Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) ГУНП в Житомирской области.