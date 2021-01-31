В Житомирской области задержали военного, торговавшего наркотиками – прокуратура

По версии следствия, солдат десантно-штурмового батальона неоднократно реализовывал гражданским лицам амфетамин. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сферах.

В Житомирской области 29 января задокументировали незаконную деятельность военнослужащего одной из воинских частей. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сферах Центрального региона.

После сбыта очередной партии наркотических веществ – 15 г амфетамина и 10 пакетов каннабиса – военнослужащего задержали.

Следователи установили, что в январе солдат десантно-штурмового батальона неоднократно реализовывал гражданским лицам амфетамин. Деньги за наркотики приходили на банковскую карту.