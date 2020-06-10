Вдова волонтера, умершего в киевской клинике: Муж позвонил мне и сказал: "Меня выгоняют". Ему никакой помощи не оказывали

У волонтера Виталия Панича произошел конфликт с сотрудниками Киевской городской клинической больницы №4, за день до смерти врачи отказались его лечить. Об этом в интервью "Обозревателю", которое опубликовано 10 июня, рассказала его жена Наталья Панич.
По ее словам, 5 июня у Виталия возник конфликт с медработниками – мужчина усомнился в некоторых процедурах. Потом пациент попросил подогреть ему еду, однако получил отказ, потому что микроволновка в отделении предназначалась для медперсонала. Это усугубило недопонимание, отметила Наталья.
6 июня после очередного спора врач-реаниматолог принес бумагу с отказом пациента от лечения и потребовал, чтобы Панич его подписал, рассказала вдова.
"Муж позвонил мне и сказал: "Меня выгоняют". И потом ему никакой помощи не оказывали. Я ходила из отделения в отделение и просила, чтобы ему поставили хотя бы капельницу. Дело в том, что после подписанного отказа – все, только домой", – утверждает Наталья.
Панич чувствовал себя плохо: у него была пневмония, печеночная и почечная недостаточность.
"Я считаю, что врач не имел права такое делать – с такими анализами, как были у мужа... Он был измучен, конечно, мог нервничать... Ему могли дать какие-то успокоительные и далее продолжить лечение", – считает его супруга.
Попытка положить волонтера в другое медучреждение не удалась; Панича снова привезли в больницу №4, где он на следующие сутки скончался в инфекционном отделении.
Причиной смерти был назван некроз единственной почки.
Родственники и друзья Панича заявили, что после смерти в больнице пропали его документы, деньги и телефон; полиция начала расследование.