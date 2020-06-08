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В Киеве умер волонтер, родственники и друзья заявили, что в больнице украли его документы и вещи

Волонтер Виталий Панич скончался в Киевской больнице №4. Его друзья утверждают, что его паспорт, идентификационный код, телефон и деньги пропали.

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Панич сам служил в ВСУ и помогал украинским военным
Панич сам служил в ВСУ и помогал украинским военным
Фото: Виталий Панич / Facebook

7 июня в инфекционном отделении Киевской городской клинической больницы №4 умер военнослужащий и волонтер Виталий Панич, первой об этом написала в Facebook бывший депутат Харьковского областного совета Татьяна Бедняк.

По ее словам, Панич находился в тяжелом состоянии: у него была пневмония и печеночная недостаточность, плохо работала единственная почка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2739421812955305&id=100006625381521

Неделю назад сам волонтер подозревал у себя COVID-19, однако, по информации сопредседателя Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Анны Майбороды, результат ПЦР-теста был отрицательным.

https://www.facebook.com/vitaly.panych/posts/1933844163414618

8 июня Майборода сообщила в Facebook, что в больнице пропали вещи Панича – паспорт, идентификационный код, телефон и деньги. Друзья и родные умершего вызвали полицию.

https://www.facebook.com/mayboroda.a/posts/3969812696425046

Глава Совета волонтеров добавила, что последние 10 дней жизни Панича стали адом "в поисках лечения, диагноза и человеческого отношения".

Теги: Киев, полиция, кража, больница, волонтеры, лечение
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