ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Ведущей российского канала РБК запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

В 2018 году ведущая российского канала РБК въезжала во временно оккупированный Крым с территории России, отметили в Госпогранслужбе Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Российская ведущая не сможет въезжать в Украину три года
Российская ведущая не сможет въезжать в Украину три года
Фото: dpsu.gov.ua

Ведущей российского канала РБК запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированого Крыма. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Гражданка Молдовы планировала въехать в Украину через пункт пропуска "Могилев-Подольский" и транзитом проехать в Россию.

Женщину задержали, так как у Госпогранслужбы была информация, что она незаконно посещала оккупированный Крым.

"39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале РБК, а до этого работала на ряде других каналов. Летом 2018 года данная гражданка в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещала украинский полуостров, куда она попадала с территории РФ", – говорится в сообщении.

Женщине запретили въезд в Украину на три года.

"Украинская правда" пишет, что это телеведущая Светлана Чебан.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, Госпогранслужба, аннексия, РБК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Луценко рассказала о своих табу в сексе
  Луценко рассказала о своих табу в сексе
Сто тысяч гривен за лучшую увертюру. В Украине объявлен конкурс для композиторов
Сто тысяч гривен за лучшую увертюру. В Украине объявлен конкурс для композиторов
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног
"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног
"Мы умеем красиво проигрывать". Санина прокомментировала финал "Танцев со звездами"
"Мы умеем красиво проигрывать". Санина прокомментировала финал "Танцев со звездами"
  Ради Могилевской ее команда на "Лиге смеха" побрилась налысо
  Ради Могилевской ее команда на "Лиге смеха" побрилась налысо
"Невидимое кольцо сжимало шею". Огневич рассказала, как лечила COVID-19
"Невидимое кольцо сжимало шею". Огневич рассказала, как лечила COVID-19
"Леди Гага, Мадонна, Pink. Onuka". Фаны Поляковой гадают, чей образ она повторила для шоу "Маска"
"Леди Гага, Мадонна, Pink. Onuka". Фаны Поляковой гадают, чей образ она повторила для шоу "Маска"
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
  Как выступили победители "Детского Евровидения". Видео
  Как выступили победители "Детского Евровидения". Видео
"На Кузьмина похожа". Подписчики Галкина заявили, что Пугачева напоминает им известного музыканта
"На Кузьмина похожа". Подписчики Галкина заявили, что Пугачева напоминает им известного музыканта
Пользователи сети раскритиковали Потапа за намерение сотрудничать с Бузовой
Пользователи сети раскритиковали Потапа за намерение сотрудничать с Бузовой
Жена Бардаша показала живот на позднем сроке беременности
Жена Бардаша показала живот на позднем сроке беременности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
"Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS