Вместо рухнувшего моста в Днепропетровской области установят понтонную переправу

В Никопольском районе Днепропетровской области военные начали устанавливать временную понтонную переправу вместо моста, который обвалился 20 мая.

26 мая в Днепропетровской области начали монтаж понтонной переправы, которая на время заменит рухнувший мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища, об этом "Укравтодор" сообщил в Facebook.

"Работы проводит 808-й понтонно-мостовой полк, начался монтаж понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье", – отметили в ведомстве.

Завершить установку понтонной переправы планируют 27 мая.

"План действий четко определить нельзя, потому что для них условия нестандартные. Сказали, что все решения будут приниматься в процессе выполнения работ. Это будет временный понтонный мост грузоподъемностью 60 тонн", – рассказал "Укринформу" начальник отдела качества, технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Артем Хижняк.

Утром 20 мая в Никопольском районе Днепропетровской области обрушился мост, когда по нему проезжал грузовик MAN. В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что мост относился к категории ограниченно работоспособных.

"Хуже только неработоспособные мосты. В Украине из всех обследованных мостов 27% – ограниченно работоспособные. По требованиям правил дорожного движения, въезд на мост разрешен только транспортным средствам весом менее 10 тонн. Ограничение скорости – до 30 км/ч. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которого была разрушена секция моста", – заявили в "Укравтодоре".