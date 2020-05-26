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Вместо рухнувшего моста в Днепропетровской области установят понтонную переправу

В Никопольском районе Днепропетровской области военные начали устанавливать временную понтонную переправу вместо моста, который обвалился 20 мая.

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Сооружение временной переправы должны завершить 27 мая
Сооружение временной переправы должны завершить 27 мая
Фото: Укравтодор / Facebook

26 мая в Днепропетровской области начали монтаж понтонной переправы, которая на время заменит рухнувший мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища, об этом "Укравтодор" сообщил в Facebook.

"Работы проводит 808-й понтонно-мостовой полк, начался монтаж понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье", – отметили в ведомстве.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/videos/174676953968835/

Завершить установку понтонной переправы планируют 27 мая.

"План действий четко определить нельзя, потому что для них условия нестандартные. Сказали, что все решения будут приниматься в процессе выполнения работ. Это будет временный понтонный мост грузоподъемностью 60 тонн", – рассказал "Укринформу" начальник отдела качества, технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Артем Хижняк.

Утром 20 мая в Никопольском районе Днепропетровской области обрушился мост, когда по нему проезжал грузовик MAN. В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что мост относился к категории ограниченно работоспособных.

"Хуже только неработоспособные мосты. В Украине из всех обследованных мостов 27% – ограниченно работоспособные. По требованиям правил дорожного движения, въезд на мост разрешен только транспортным средствам весом менее 10 тонн. Ограничение скорости – до 30 км/ч. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которого была разрушена секция моста", – заявили в "Укравтодоре".

Теги: военные, Укравтодор, Днепропетровская область, мост
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