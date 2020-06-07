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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во фракции "Слуга народа" подтвердили, что нардепа Заславского избили

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Заславский не знает человека, который его избил. Об этом сообщила заместитель фракции Евгения Кравчук.

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Инцидент произошел вечером 5 июня
Инцидент произошел вечером 5 июня
Фото: Юрій Заславський / Facebook

В парламентской фракции "Слуга народа" подтвердили, что в Житомирской области неизвестные избили нардепа Юрия Заславского. Об этом заместитель фракции Евгения Кравчук сообщила в комментарии телеканалу hromadske.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Произошла словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", – отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что Заславский не знает человека, который его ударил. Кравчук добавила, что произошедшее – бытовой конфликт. 

Заславский стал народным депутатом по списку "Слуги народа", там он был 118-м. Он родом из Хмельницкого.

Теги: Житомирская область, конфликт, избиение, Слуга народа, Евгения Кравчук
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