Во Франции правоохранители задержали судно с тонной кокаина, среди членов экипажа есть украинец

Судно под флагом Либерии направлялось из Бразилии в бельгийский порт Антверпен, но французская таможня перенаправила его в порт Дюнкерка. В трюме судна обнаружили 1127 кг кокаина, стоимость партии оценили в десятки миллионов евро.
По данным издания, экипаж задержанного судна составляли граждане РФ, Филиппин, Египта, Эфиопии и Украины. Капитан – гражданин Румынии.
Среди членов экипажа есть один гражданин Украины, сказал "Буквам" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.
"Посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь. Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком", – сообщил Николенко.
По его словам, консулы контактируют с французскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего.