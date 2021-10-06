Во Франции правоохранители задержали судно с тонной кокаина, среди членов экипажа есть украинец

На борту судна, по данным СМИ, было больше тонны кокаина Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Судно под флагом Либерии направлялось из Бразилии в бельгийский порт Антверпен, но французская таможня перенаправила его в порт Дюнкерка. В трюме судна обнаружили 1127 кг кокаина, стоимость партии оценили в десятки миллионов евро.

По данным издания, экипаж задержанного судна составляли граждане РФ, Филиппин, Египта, Эфиопии и Украины. Капитан – гражданин Румынии.

Среди членов экипажа есть один гражданин Украины, сказал "Буквам" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь. Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком", – сообщил Николенко.

По его словам, консулы контактируют с французскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего.