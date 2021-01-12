Во Львове мужчина стрелял в охранника рождественской ярмарки – полиция

На проспекте Свободы во Львове ранили охранника ярмарки. По информации полиции Львовской области, у пострадавшего возник конфликт с посетителем ярмарки.



Полиция изъяли оружие и направила его на экспертизу Фото: depositphotos.com

Посетитель рождественской ярмарки во Львове ранил охранника из револьвера вечером 11 января. Об инциденте рассказала полиция Львовской области в Facebook 12 января.

Полицейским около 21.00 сообщили, что на проспекте Свободы во Львове ранили мужчину. На месте правоохранители установили личность потерпевшего. Им оказался сотрудник службы охраны ярмарки, 33-летний житель Мостисского района.

По утверждению правоохранителей, у посетителя ярмарки, 45-летнего львовянина, возник конфликт с охранником, во время которого он выстрелил в него из револьвера, нанеся телесные повреждения.

Следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчине грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Правоохранители изъяли оружие, из которого стреляли, и направили его на экспертизу.