Во Львове неизвестные хотели украсть прах советского разведчика. До полномасштабного вторжения родственники из РФ пытались вернуть останки через суд

По его словам, злоумышленники своей цели не добились.
"Какой-то недоумок хотел украсть прах Кузнецова. Попытка не удалась. Теперь работает полиция. Повторюсь: Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. За деталями в ГУР", – написал Садовый.
В октябре 2021 года мэрия Львова отказала выдавать России останки Кузнецова, хотя Кассационный административный суд Верховного Суда обязал отправить прах родственникам в РФ, а также подтвердил, что они собрали необходимые документы для перезахоронения, сообщал "Архів національної пам'яті".
"Пока граждане Украины, которые находятся в заключении на оккупированных территориях и на территориях России, не вернутся домой, решение о перезахоронении не будет иметь поддержки на исполнительном комитета Львовского горсовета", – сказал тогда Садовый.
"Радіо Свобода" отмечает, что история с передачей останков агента НКВД Николая Кузнецова длится с 2000 года, когда ветераны Екатеринбурга обратились с такой просьбой во Львовский горсовет. В 2007 году во Львов приезжала делегация из РФ, но тогда им отказали в предоставлении останков. В 2008 году гражданка России Маргарита Брюханова, родственница советского разведчика, обратилась с такой просьбой в местные органы Львова.
Кузнецов похоронен на Холме Славы 27 июля 1960 года. По данным "Радіо Свобода", он как спецагент "Пух", выполнявший террористические и провокационные задания под псевдонимами Пауль Зиберт, Рудольф Шмидт, Николай Грачев, погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области, когда его нашли воины Украинской повстанческой армии. По российской версии, советский "летчик" Николай Кузнецов и еще два спецагента были схвачены бойцами УПА, и якобы Кузнецов, который был в немецкой форме, опасаясь провала операции, подорвал себя гранатой.
Также существует сомнение, что именно останки Николая Кузнецова захоронены на Холме Славы во Львове.