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Во Львове неизвестные хотели украсть прах советского разведчика. До полномасштабного вторжения родственники из РФ пытались вернуть останки через суд

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В 2021 году Львовский горисполком отказался вернуть родне останки Кузнецова, который боролся против УПА
В 2021 году Львовский горисполком отказался вернуть родне останки Кузнецова, который боролся против УПА
Фото: Андрій Садовий / Telegram

Во Львове произошла попытка похищения останков советского разведчика Николая Кузнецова, похороненного на Холме Славы. Об этом городской голова Андрей Садовый сообщил 24 июля в Telegram.

По его словам, злоумышленники своей цели не добились. 

"Какой-то недоумок хотел украсть прах Кузнецова. Попытка не удалась. Теперь работает полиция. Повторюсь: Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. За деталями в ГУР", – написал Садовый.

В октябре 2021 года мэрия Львова отказала выдавать России останки Кузнецова, хотя Кассационный административный суд Верховного Суда обязал отправить прах  родственникам в РФ, а также подтвердил, что они собрали необходимые документы для перезахоронения, сообщал  "Архів національної пам'яті"

"Пока граждане Украины, которые находятся в заключении на оккупированных территориях и на территориях России, не вернутся домой, решение о перезахоронении не будет иметь поддержки на исполнительном комитета Львовского горсовета", – сказал тогда Садовый.

"Радіо Свобода" отмечает, что история с передачей останков агента НКВД Николая Кузнецова длится с 2000 года, когда ветераны Екатеринбурга обратились с такой просьбой во Львовский горсовет. В 2007 году во Львов приезжала делегация из РФ, но тогда им отказали в предоставлении останков. В 2008 году гражданка России Маргарита Брюханова, родственница советского разведчика, обратилась с такой просьбой в местные органы Львова.

Контекст:

Кузнецов похоронен на Холме Славы  27 июля 1960 года. По данным "Радіо Свобода", он как  спецагент "Пух", выполнявший террористические и провокационные задания под псевдонимами Пауль Зиберт, Рудольф Шмидт, Николай Грачев, погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области, когда его нашли воины Украинской повстанческой армии. По российской версии, советский "летчик" Николай Кузнецов и еще два спецагента были схвачены бойцами УПА, и якобы Кузнецов, который был в немецкой форме, опасаясь провала операции, подорвал себя гранатой.

Также существует сомнение, что именно останки Николая Кузнецова захоронены на Холме Славы во Львове.

Теги: Львов, Андрей Садовый, вандализм, могила, российские оккупанты
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