Во Львове неизвестные хотели украсть прах советского разведчика. До полномасштабного вторжения родственники из РФ пытались вернуть останки через суд

В 2021 году Львовский горисполком отказался вернуть родне останки Кузнецова, который боролся против УПА Фото: Андрій Садовий / Telegram

По его словам, злоумышленники своей цели не добились.

"Какой-то недоумок хотел украсть прах Кузнецова. Попытка не удалась. Теперь работает полиция. Повторюсь: Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. За деталями в ГУР", – написал Садовый.

В октябре 2021 года мэрия Львова отказала выдавать России останки Кузнецова, хотя Кассационный административный суд Верховного Суда обязал отправить прах родственникам в РФ, а также подтвердил, что они собрали необходимые документы для перезахоронения, сообщал "Архів національної пам'яті".

"Пока граждане Украины, которые находятся в заключении на оккупированных территориях и на территориях России, не вернутся домой, решение о перезахоронении не будет иметь поддержки на исполнительном комитета Львовского горсовета", – сказал тогда Садовый.

"Радіо Свобода" отмечает, что история с передачей останков агента НКВД Николая Кузнецова длится с 2000 года, когда ветераны Екатеринбурга обратились с такой просьбой во Львовский горсовет. В 2007 году во Львов приезжала делегация из РФ, но тогда им отказали в предоставлении останков. В 2008 году гражданка России Маргарита Брюханова, родственница советского разведчика, обратилась с такой просьбой в местные органы Львова.