Львов отказался выдать России останки агента НКВД Кузнецова, несмотря на решение суда

В сентябре Кассационный административный суд Верховного суда Украины по иску родственников Кузнецова обязал горсовет позволить перезахоронение останков советского агента на мемориальном комплексе в Екатеринбурге.
"Пока граждане Украины, которые находятся в заключении на оккупированных территориях и на территориях России, не вернутся домой, решение о перезахоронении не будет иметь поддержки в исполнительном комитете Львовского горсовета", – заявил мэр города Андрей Садовый во время заседания.
В Facebook он также добавил: "Наша позиция однозначная – мы не сотрудничаем с оккупантами".
Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Кузнецов погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков агента НКВД провели в 1959 году, в 1960 году их перезахоронили на Холме славы во Львове.
История с передачей его останков в Россию продолжается с 2000 года – тогда ветераны Екатеринбурга обратились с такой просьбой в мэрию Львова, сообщает "Радіо Свобода". В 2007 году в город приезжала делегация из России, но в выдаче останков им отказали.
Родственница Кузнецова Маргарита Брюханова обратилась с такой просьбой в местные органы Львова, а после отказа подала в суд иск на мэрию Львова. 27 октября 2020 года Львовский окружной админсуд обязал горсовет повторно рассмотреть решение о перезахоронении. Это решение мэрия не смогла обжаловать в апелляции. После этого Брюханова обратилась в Верховный Суд с просьбой обязать горсовет позволить перезахоронение агента НКВД.
В Кассационном админсуде отметили, что родственница Кузнецова собрала все необходимые для эксгумации документы, а СБУ или Минкульт не имеют полномочий разрешать или запрещать ей перезахоронение.
Могилу Кузнецова неоднократно разрисовывали, а в марте 2019 года с нее похитили бронзовый барельеф. Вечером 31 декабря 2020 года неизвестные совершили подкоп рядом с его могилой.