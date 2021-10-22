Львов отказался выдать России останки агента НКВД Кузнецова, несмотря на решение суда

В сентябре Кассационный административный суд Верховного суда Украины по иску родственников Кузнецова обязал горсовет позволить перезахоронение останков советского агента на мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

"Пока граждане Украины, которые находятся в заключении на оккупированных территориях и на территориях России, не вернутся домой, решение о перезахоронении не будет иметь поддержки в исполнительном комитете Львовского горсовета", – заявил мэр города Андрей Садовый во время заседания.

В Facebook он также добавил: "Наша позиция однозначная – мы не сотрудничаем с оккупантами".