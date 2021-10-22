ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Львов отказался выдать России останки агента НКВД Кузнецова, несмотря на решение суда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Садовый отказался отдать России останки агента, пока в заключении в РФ находятся граждане Украины
Садовый отказался отдать России останки агента, пока в заключении в РФ находятся граждане Украины
Фото: city-adm.lviv.ua

Львов не будет передавать в Россию прах агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам. Исполком Львовского горсовета единогласно проголосовал за это решение 22 октября, сообщается на сайте горсовета.

В сентябре Кассационный административный суд Верховного суда Украины по иску родственников Кузнецова обязал горсовет позволить перезахоронение останков советского агента на мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

"Пока граждане Украины, которые находятся в заключении на оккупированных территориях и на территориях России, не вернутся домой, решение о перезахоронении не будет иметь поддержки в исполнительном комитете Львовского горсовета", – заявил мэр города Андрей Садовый во время заседания.

В Facebook он также добавил: "Наша позиция однозначная – мы не сотрудничаем с оккупантами".

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/446245120196930

Контекст:

Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Кузнецов погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков агента НКВД провели в 1959 году, в 1960 году их перезахоронили на Холме славы во Львове.

История с передачей его останков в Россию продолжается с 2000 года – тогда ветераны Екатеринбурга обратились с такой просьбой в мэрию Львова, сообщает "Радіо Свобода". В 2007 году в город приезжала делегация из России, но в выдаче останков им отказали.

Родственница Кузнецова Маргарита Брюханова обратилась с такой просьбой в местные органы Львова, а после отказа подала в суд иск на мэрию Львова. 27 октября 2020 года Львовский окружной админсуд обязал горсовет повторно рассмотреть решение о перезахоронении. Это решение мэрия не смогла обжаловать в апелляции. После этого Брюханова обратилась в Верховный Суд с просьбой обязать горсовет позволить перезахоронение агента НКВД.

В Кассационном админсуде отметили, что родственница Кузнецова собрала все необходимые для эксгумации документы, а СБУ или Минкульт не имеют полномочий разрешать или запрещать ей перезахоронение.

Могилу Кузнецова неоднократно разрисовывали, а в марте 2019 года с нее похитили бронзовый барельеф. Вечером 31 декабря 2020 года неизвестные совершили подкоп рядом с его могилой.

Теги: Львов, Андрей Садовый, Верховный Суд, НКВД, чиновники, могила, административный суд, суд, эксгумация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
  "Михаилу это не очень понравилось". Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу
  "Михаилу это не очень понравилось". Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу
  "Все это мусолили". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным
  "Все это мусолили". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект
"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
  Билык после развода с Ахмадовым рассказала о новой свадьбе
  Билык после развода с Ахмадовым рассказала о новой свадьбе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
"Ох, какая походка! Кошечка, иди ко мне". Дорофеева в стрингах и с фатой невесты на голове прошлась по полю
"Ох, какая походка! Кошечка, иди ко мне". Дорофеева в стрингах и с фатой невесты на голове прошлась по полю
Джамала после вылета из "Танцев со звездами" высказалась о своем партнере
Джамала после вылета из "Танцев со звездами" высказалась о своем партнере
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS