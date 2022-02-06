Во Львове в музее под открытым небом сгорела гуцульская усадьба середины XIX века

Вместе с домом сгорело около 200 экспонатов Скриншот: Головне управління ДСНС України у Львівській області / Facebook

Огнем было уничтожено здание на площади 600 м². В ГСЧС уточнили, что этот дом не является памятником архитектуры.

"В 3.27 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сводке ведомства.

Огонь тушили 22 спасателя с помощью пяти единиц техники. Полиция проводит расследование причин пожара.

В пресс-службе музея рассказали, что сгорел исторический экспонат – гуцульская гражда (усадьба) середины XIX века, привезенная из села Криворовня Верховинского района Ивано-Франковской области. Вместе с домом сгорело около 200 экспонатов.

"Непростой была перевозка этого сооружения в музей – строителям пришлось сделать несколько огромных саней, чтобы дотащить массивные венцы его сруба к дороге, к машинам-лесовозам", – вспомнили в музее.

Пожар ночью увидели жители близлежащего района и сообщили в ГСЧС. Спасатели прибыли примерно за 20 минут, но огонь быстро уничтожил деревянное здание.