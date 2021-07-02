Во Львовской области в ДТП погиб 11-летний ребенок, который вез пьяных взрослых – полиция

Оба взрослых пассажира получили телесные повреждения и были доставлены в больницу Фото: Поліція Львівської області / Facebook

Как отмечают правоохранители, в момент аварии, которая произошла около полуночи в селе Рясное-Русское Львовского района, мальчик находился за рулем автомобиля BMW. Помимо ребенка, в салоне были его отец и владелец транспортного средства, оба – в нетрезвом состоянии.

"11-летний житель Львова не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Полицейские предварительно установили, что управлять транспортным средством ребенку позволил отец – 35-летний житель села Рясное-Русское. Он и 23-летний владелец машины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.