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ПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель, который в Киеве убил пешехода, – гражданин Азербайджана – прокуратура

Полиция задержала водителя Hyundai, который убил пешехода, это гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине, сообщили в прокуратуре Киева.

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Водитель вышел из машины и ударил пешехода, тот упал и умер
Водитель вышел из машины и ударил пешехода, тот упал и умер
Фото: Надія Максимець / Facebook

19 февраля в Киеве на перекрестке возле театра имени Ивана Франко водитель Hyundai нанес смертельные удары киевлянину 1969 года рождения. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец.

По ее словам, водитель автомобиля – гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине.

"Трагический инцидент произошел около 15.00 на улице Архитектора Городецкого. По предварительным данным, водитель в ходе спонтанного конфликта с пешеходом вышел из машины и несколько раз ударил последнего. В результате полученных травм мужчина скончался", – отметили в прокуратуре.

Водитель с места происшествия скрылся, после объявления оперативного плана "Перехват" он был остановлен экипажами патрульной полиции на углу улиц Братиславской и Стальского.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

По информации Максименко, правоохранители готовятся к сообщению о подозрении и избранию меры пресечения для задержанного.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3001750796771309&id=100008092540958

Теги: Украина, автомобили, прокуратура, полиция, конфликт, происшествия, подозрение, уголовное производство, Надежда Максимец, мужчины
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