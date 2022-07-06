Военного, который застрелил собаку на заправке в Днепре, задержат – глава ОВА

"Попросил полицейских разобраться с расстрелом собак на заправке в Днепре. Они разобрались. Убийцей собаки со щенками оказался военный… Сейчас он на полпути в Бахмут. Его задержат и передадут Военной службе правопорядка. Она определит, как быть с этим… обидчиком животных", – написал он.

Резниченко считает этот поступок недостойным звания военного.

"У нас – война. Мы воюем за человеческие ценности. Мы стоим против бесчеловечной жестокости, против дикости. Мы воюем за то, чтобы в нашей стране, в нашей области было безопасно. Всем! Война не дает права ни военному, ни гражданскому убивать просто так… Уничтожать надо врага, а не беспомощных перед оружием животных. Нет слов… Военный должен понести наказание за свой "невоенный" поступок", – заявил чиновник.