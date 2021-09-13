Вовлекли в занятие проституцией более 60 женщин. В Киеве и Днепре разоблачили преступную группу

Правоохранители провели 21 санкционированный обыск у шести фигурантов в Киеве и Днепре. Полиция установила организатора и его сообщников, которые вовлекли в занятие проституцией 63 женщины.

"41-летний организатор преступной группировки и его сообщницы – женщины в возрасте от 27-ми до 44-х лет – подыскивали тех, кто находился в трудных жизненных обстоятельствах. Злоумышленники, используя уязвимое состояние женщин, заставляли их заниматься проституцией, угрожая физической расправой за отказ", – отметили в релизе.

Во время обысков полицейские изъяли два пистолета, автомобили премиум-класса, мобильные телефоны, деньги, черновые записи.

Три фигуранта этого дела задержаны, им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.

Полиция устанавливают других участников незаконной схемы.