Возле Офиса президента Украины развернули баннер с антисемитскими высказываниями. Полиция открыла уголовное производство

14 октября возле здания Офиса президента Украины неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями. Полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушениию.

С баннером, содержащим антисемитские высказывания, к Офису президента пришли участники марша националистов Фото: ОЕОУ | ОЄОУ | UJCU / Telegram

Участники марша националистических и патриотических организаций 14 октября у здания Офиса президента Украины развернули баннер с надписью, содержащей признаки антисемитизма, об этом сообщил Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины.

На баннере было написано: "Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины Днепровским еврейском кланом Вовы Зеленского".

"Объединенная еврейская община Украины заявляет, что это является антисемитизмом: приписывание евреям ответственности за реальные или надуманные проступки отдельных еврейских индивидуумов или групп, или за действия, совершенные неевреями", – сказано в сообщении.

Исполнительный директор общины обратился к правоохранителям с официальным заявлением об антисемитских заявлениях участников акции, сообщила 15 октября пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Правоохранители в рамках досудебного расследования устанавливают лиц, причастных к совершению данного правонарушения. Предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет", – сказано в релизе полиции.

Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины ( нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).