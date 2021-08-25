Возле Полтавы автомобиль налетел на отбойник, есть погибшие и пострадавшие – полиция

"По предварительной информации, автомобиль марки Kia Cerato под управлением водителя 1989 года рождения допустил наезд на отбойник, в результате чего погибло двое пассажиров: женщина 1977 года рождения и мужчина 1975 года рождения", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, травмы также получили водитель и пассажир 2013 года рождения, их госпитализировали.

На фото с места событий видно, что лента отбойника насквозь проколола автомобиль в районе стекол.