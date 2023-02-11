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ПРОИСШЕСТВИЯ

Взрыв на территории бывшего завода в Киеве. Задержан подозреваемый, это руководитель ювелирной мастерской

По данным следствия, сотрудники взорвавшейся мастерской использовали кустарное газовое оборудование
По данным следствия, сотрудники взорвавшейся мастерской использовали кустарное газовое оборудование
Фото: Департамент муніципальної безпеки КМДА / Facebook

По делу о взрыве на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева был задержан предприниматель из Киевской области. Об этом сообщила 10 февраля Киевская городская прокуратура.

По информации прокуратуры, эпицентром взрыва стало одноэтажное промышленное здание. В нем был производственный цех по изготовлению и обработке ювелирных изделий.  

"В работе работники мастерской использовали газовое оборудование. При этом, как установило следствие, некоторые элементы указанного оборудования были изготовлены "кустарным" способом, а газовые баллоны в нарушение установленных требований размещались в помещении, где непосредственно работали люди", – говорится в сообщении. 

Кроме того, по информации следствия, с работниками не проводили инструктажи и учения по охране труда и соблюдению норм пожарной безопасности. Их также не обеспечили средствами коллективной и индивидуальной защиты. 

"В результате таких халатных действий, во время проведения газопламенных работ, относящихся к работам с повышенной опасностью, произошел взрыв газовых баллонов. На момент происшествия в помещении находились около 20 рабочих", – заявили в прокуратуре. 

Управляющего ювелирной мастерской задержали и сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которое привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины). Cанкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Спасатели 10 февраля еще разбирали завалы на месте взрыва и продолжат работу 11 февраля, сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА. 

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Контекст:

9 февраля на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы прогремел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, еще пять пострадали. В КГВА сразу сообщили, что, по предварительной информации, причина – взрыв газового баллона. 

Теги: Киев, взрыв, газ, спасатели, Дарница, подозрение
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