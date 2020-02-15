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Задержан сообщник подозреваемого в убийстве киевского пластического хирурга – полиция

В задержании второго подозреваемого в убийстве врача Андрея Сотника принимало участие спецподразделение КОРД, рассказали в столичном главке полиции.

Убийство произошло 2 февраля в Киеве
Убийство произошло 2 февраля в Киеве
Фото: kyiv.npu.gov.ua

14 февраля в Киеве был задержан сообщник подозреваемого в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника. Об этом сообщил начальник столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко, информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Предполагаемого убийцу задержали ранее в тот же день в аэропорту Одессы.

"Его сообщника задержали на территории города Киева в ходе проведения специальной полицейской операции с участием сотрудников спецподразделения КОРД. Сейчас с задержанными проводят первоочередные следственные действия", – сообщил Крищенко.

2 февраля на улице Саксаганского в Киеве произошло убийство. В убегавшего мужчину несколько раз выстрелил преследователь, который затем скрылся. Преступление было снято камерой наблюдения.

Погибший – врач Андрей Сотник, 1977 года рождения. Он руководил частной практикой пластической хирургии в клинике DMK Ukraine.

Теги: Киев, убийство, КОРД, Андрей Крищенко, задержание
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