Загримировался и подделал документы. Киевлянин пытался снять 23 млн грн с чужого счета в банке

По данным следствия, злоумышленнику стало известно, что владелец банковского счета, на котором находится 23 млн грн, уехал из Украины, говорится в сообщении.

Подделав документы на имя владельца денег, подозреваемый пришел с ними в банк и, выдавая себя за владельца, обратился с заявлением об изменении номера телефона, по которому производится идентификация клиента.

По данным правоохранителей, в тот же день в другом отделении этого же банковского учреждения, повторно выдавая себя за владельца счета, мошенник подал заявление на открытие другого счета с одновременным изготовлением новой банковской платежной карты и последующим доступом к банковскому счету потерпевшего, сообщает прокуратура.

Несмотря на высокую достоверность поддельных документов и попытки путем гримирования быть визуально похожим на владельца счета, подозреваемый был разоблачен и задержан.

Прокуратура проверяет причастность подозреваемого к совершению еще 18 эпизодов завладения денежными средствами граждан по аналогичной схеме, совершенных в других районах столицы.