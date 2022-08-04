ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Загримировался и подделал документы. Киевлянин пытался снять 23 млн грн с чужого счета в банке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прокуратура проверяет причастность подозреваемого к совершению еще 18 аналогичных эпизодов
Прокуратура проверяет причастность подозреваемого к совершению еще 18 аналогичных эпизодов 
Фото: ЕРА

В Киеве разоблачили мошенника, который с помощью грима и поддельных документов пытался снять с чужого счета 23 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленнику стало известно, что владелец банковского счета, на котором находится 23 млн грн, уехал из Украины, говорится в сообщении.

Подделав документы на имя владельца денег, подозреваемый пришел с ними в банк и, выдавая себя за владельца, обратился с заявлением об изменении номера телефона, по которому производится идентификация клиента.

По данным правоохранителей, в тот же день в другом отделении этого же банковского учреждения, повторно выдавая себя за владельца счета, мошенник подал заявление на открытие другого счета с одновременным изготовлением новой банковской платежной карты и последующим доступом к банковскому счету потерпевшего, сообщает прокуратура.

Несмотря на высокую достоверность поддельных документов и попытки путем гримирования быть визуально похожим на владельца счета, подозреваемый был разоблачен и задержан. 

Прокуратура проверяет причастность подозреваемого к совершению еще 18 эпизодов завладения денежными средствами граждан по аналогичной схеме, совершенных в других районах столицы.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/pfbid0DKt3pMaUSbPLrswQNWagxjseiQeHxTjMXKcMMgVy1jPPkQPdU9b5uKEdNnDvuiAvl

Теги: Киев, Украина, прокуратура, мошенничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка в бикини. Фото
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (308312)
2
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (154720)
3
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (80154)
4
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (77464)
5
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (74055)
6
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (61502)
7
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (53965)
8
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (46610)
 
 
 
 