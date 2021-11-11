Убедил модераторов, что их начальник умер. Мошенник добился блокировки аккаунта главы Instagram

Учетная запись Моссери в Instagram была заблокирована из-за функции запоминания Instagram, благодаря которой пользователи могут сообщить компании, что владелец учетной записи умер. В ответ модераторы блокируют любой вход в учетную запись и останавливают возможность вносить какие-либо изменения в уже загруженный контент.
Инициатор блокировки под ником Syenrai показал скриншоты электронных писем, которые он отправил в Instagram, чтобы инициировать "увековечение памяти". В них Instagram запросил свидетельство о смерти, некролог или новостную статью, в которой указано полное имя умершего.
Syenrai создал в Интернете фальшивый некролог и отправил его модераторам. В Instagram подтвердили, что блокировка аккаунта Моссери произошла в сентябре прошлого года.
Instagram – американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, основанная Кевином Систромом и Майком Кригером.
В 2012 году компания Meta приобрела сервис примерно за $1 млрд наличными и акциями.
Адам Моссери – израильско-американский бизнесмен и глава Instagram, ранее работал руководителем в Facebook.