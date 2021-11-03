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Instagram заблокировал страницу "правительства" Севастополя

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Аккаунт "правительства" Севастополя в Instagram заблокирован
Аккаунт "правительства" Севастополя в Instagram заблокирован
Фото: depositphotos.com

Официальная страница "правительства" временно оккупированного Россией Севастополя в социальной сети Instagram была заблокирована 29 октября в связи с большой активностью в комментариях. Об этом сообщила на странице "ВКонтакте" начальник управления информационной политики города Ирина Юхина.

По словам Юхиной, причина блокировки – большое количество ответов на комментарии пользователей. В социальной сети, утверждает она, назвали это чрезмерной активностью.

Чиновница добавила, что страницу восстановить не удалось, в связи с чем было потеряно более 10 тыс. подписчиков.

Контекст:

Instagram — американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, основанная в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, социальные сети, Севастополь, аннексия, Instagram, блокирование
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