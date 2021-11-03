Instagram заблокировал страницу "правительства" Севастополя

По словам Юхиной, причина блокировки – большое количество ответов на комментарии пользователей. В социальной сети, утверждает она, назвали это чрезмерной активностью.

Чиновница добавила, что страницу восстановить не удалось, в связи с чем было потеряно более 10 тыс. подписчиков.