Instagram заблокировал страницу "правительства" Севастополя

По словам Юхиной, причина блокировки – большое количество ответов на комментарии пользователей. В социальной сети, утверждает она, назвали это чрезмерной активностью.
Чиновница добавила, что страницу восстановить не удалось, в связи с чем было потеряно более 10 тыс. подписчиков.
Instagram — американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, основанная в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.