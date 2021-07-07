Житель Херсонской области завладел 4 га земли на побережье Черного моря – прокуратура

По данным следствия, житель города Голая Пристань Херсонской области организовал схему, чтобы завладеть земельными участками рекреационного назначения площадью 4,2 га и стоимостью более 6,6 млн грн.

"Участки выбыли из коммунальной собственности Лазурненского поселкового совета на основании поддельного решения Скадовского районного суда в Херсонской области. В дальнейшем с целью легализации имущества, полученного преступным путем, подозреваемый осуществил реализацию земельных участков через открытые торги, организуемые госпредприятием "СЕТАМ", третьим заранее неопределенным лицам", – рассказали в прокуратуре.

Фигуранту дела сообщили о подозрении по факту мошеннического завладения земельными участками, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).