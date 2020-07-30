С помощью незаконной схемы банку нанесли ущерб на 87 млн грн – Офис генпрокурора

Участники преступной схемы использовали поддельные документы, в том числе паспорта должностных лиц и руководителей ПАО "Проминвестбанк" с целью неправомерного снятия с ипотеки и отчуждения залогового имущества. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Организатору преступной группы, которая нанесла ПАО "Проминвестбанк" ущерб на 87 млн грн, сообщили о подозрении по факту мошенничества, а также подделки и использования поддельных документов. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По информации правоохранителей, участники преступной схемы использовали в нотариальных конторах поддельные документы, в том числе паспорта должностных лиц и руководителей банка, с целью неправомерного снятия с ипотеки и дальнейшего отчуждения залогового имущества в пользу подконтрольных субъектов хозяйствования.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.