Житель Ивано-Франковска угрожал взорвать квартиру, где была его 10-летняя дочь – полиция

Ранее задержанный привлекался к административной ответственности за домашнее насилие Фото: npu.gov.ua

Как рассказали в полиции, ночью с 19 на 20 января мужчина сам позвонил в полицию и озвучил требования.

"Он сообщил, что заминировал дверь квартиры и угрожал взорвать себя с 10-летней дочерью, если не приедет его бывшая жена", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие экстренные службы. Они вели переговоры, к которым привлекли и товарища мужчины, около трех часов.

Когда полицейским удалось попасть в квартиру, мужчина держал в руках нож, отметили в пресс-службе. Его обезоружили и задержали, девочку успокоили и передали матери.

Фото: npu.gov.ua

"В результате никто не пострадал. При осмотре помещения взрывных устройств не обнаружили, однако взрывотехники изъяли страйкбольную гранату", – добавили в пресс-службе.

Фото: npu.gov.ua

Как установили правоохранители, ранее задержанный привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.

Следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.