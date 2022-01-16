ГОРДОН
 
 
МИР

"Обливали холодной водой, заставляли глотать сигареты". В Запорожской области полиция расследует пытки подростка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На теле Егора нашли ожоги от сигареты
На теле Егора нашли ожоги от сигареты
Фото: depositphotos.com

15 января в поселке городского типа Кушугум Запорожской области подростки в возрасте от 12 до 15 лет пригласили своего бывшего одноклассника в гости, били и издевались над ним. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

К правоохранителям обратилась мать 14-летнего мальчика, которого позвали в гости.

"Искать ребенка родные начали самостоятельно, потому что мобильный был выключен, а его уже несколько часов не было дома. Около 18.00 мать узнала адрес дома, где ее сына видели в тот день", – отметили в НПУ.

Личности шестерых участников инцидента установлены, их доставили в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей.

Мать потерпевшего, его зовут Егор, пыталась дозвониться до него, но телефон сына был отключен. Об этом она рассказала 061.ua.

"Я нашла его старый телефон и начала обзванивать всех, кто есть в записной книге. Мне сказали, что видели его со Славиком. Нашла маму этого мальчика, нам сказали адрес, по которому он живет. Не знаю, что они с ним сделали бы, если бы я не приехала. Было семь человек. И мальчики и девочки... На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать горящие сигареты. Заставляли раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги с него выбивали", – сообщила Анна, мама Егора.

Подросток находится в областной детской больнице, у него ссадины, ушибы, ожоги, сотрясение головного мозга.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы сроком от пяти до 10 лет.

Теги: Украина, полиция, Запорожская область, пытки, правоохранители, сигареты, подростки, НПУ, мальчик, мать, родители
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Грудь сделанная", "Богиня". Невеста бывшего мужа Ани Лорак показала фигуру в бикини
"Грудь сделанная", "Богиня". Невеста бывшего мужа Ани Лорак показала фигуру в бикини
Звезда сериала "Твин Пикс" 62-летний Кайл Маклахлен вышел на подиум на показе Prada в Милане
Звезда сериала "Твин Пикс" 62-летний Кайл Маклахлен вышел на подиум на показе Prada в Милане
Беременная девушка Криштиану Роналду впервые показала округлившийся живот
Беременная девушка Криштиану Роналду впервые показала округлившийся живот
"Секси", "Время не властно". Мейхер позировала в прозрачных лосинах в сетку
"Секси", "Время не властно". Мейхер позировала в прозрачных лосинах в сетку
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини
Повзрослевшая обладательница титула "Самая красивая девочка в мире" засветила сосок в прозрачном лифе
Повзрослевшая обладательница титула "Самая красивая девочка в мире" засветила сосок в прозрачном лифе
"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа
"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа
"Я положила ему в гроб несколько пачек сигарет". О'Коннор пришла на похороны сына в розовом наряде
"Я положила ему в гроб несколько пачек сигарет". О'Коннор пришла на похороны сына в розовом наряде
"Бомбическая женщина", "О-го-гошечки", "Горячее фото". 44-летняя Чехова крупным планом показала грудь в лифе
"Бомбическая женщина", "О-го-гошечки", "Горячее фото". 44-летняя Чехова крупным планом показала грудь в лифе
"Эксгибиционизм", "Ужасное зрелище", "Не на тот сайт фото загрузила". Волочкова позировала голой
"Эксгибиционизм", "Ужасное зрелище", "Не на тот сайт фото загрузила". Волочкова позировала голой
"Танцующий миллионер" Вакки вместе с молодой возлюбленной синхронно покрутили на камеру пятой точкой
"Танцующий миллионер" Вакки вместе с молодой возлюбленной синхронно покрутили на камеру пятой точкой
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре
Звезда сериала "Клон", 45-летняя Антонелли снялась в "адском" образе и крупным планом показала пятую точку
Звезда сериала "Клон", 45-летняя Антонелли снялась в "адском" образе и крупным планом показала пятую точку
  Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год
  Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, на сколько килограммов ей удалось похудеть за год
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет
"Выпиваю чачу и здорова". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева показала, как лечится от коронавируса
"Выпиваю чачу – и здорова". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева показала, как лечится от коронавируса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мейхер показала пышную голую грудь вблизи (161617)
2
"Какая женственная". Дорофеева снялась без бюстгальтера (96515)
3
"Грудь сделала?", "Курочка какая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала голую грудь (92864)
4
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино (58864)
5
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам (53883)
6
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь" (52563) G
7
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет (37209)
8
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога (27002)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS