Жительница Черниговской области отдала около миллиона гривен за "снятие порчи"

67-летняя жительница Прилук рассказала правоохранителям, что к ней подошли две незнакомки и предложили снять порчу, которую они "увидели" на женщине. У потерпевшей болеют члены семьи, поэтому она согласилась отдать сбережения, чтобы избавиться от негатива. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

18 февраля в полицию обратилась 67-летняя жительница Прилук Черниговской области, с которой две незнакомки за снятие порчи взяли около миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Пострадавшая рассказала, что женщины подошли к ней на улице, они сказали, что увидели на ней порчу, от которой якобы страдает вся семья прилучанки.

"У потерпевшей как раз болели члены семьи, поэтому она легко поддалась влиянию мошенниц. Женщина согласилась вынести из дома все сбережения "для снятия негативной энергетики". Она отдала незнакомкам $30 тыс., €1500 евро и 20 тыс. грн.", – отметили в полиции.

Женщина, придя в себя, обратилась к правоохранителям. Она описала злоумышленниц: у обоих черные глаза и смуглая кожа, на лицах – медицинские защитные маски. Личности мошенниц установили в течение суток.

"Полицейские установили, что к мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области – 1967 и 1989 рождения. После совершения мошенничества в Прилуках они сначала сбежали в Киев, а затем взяли такси и выехали в сторону Днепра. Там их и догнала группа полицейских Прилуцкого отдела полиции. С помощью коллег с Днепропетровщины правоохранители задержали подозреваемых", – рассказал начальник управления уголовного розыска Черниговской области Максим Гончар.

Полиция изъяла у фигуранток деньги, полученные преступным путем. Мера пресечения для них пока не избрана, их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений по всей Украине.

Следователь открыл производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.