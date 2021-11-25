Офис генпрокурора передал в суд дела еще двух обвиняемых в убийстве журналиста Сергиенко

"Следствие установило, что обвиняемые в составе преступной группировки совершили похищение, пытки и последующее убийство журналиста Василия Сергиенко – одного из лидеров Евромайдана в Корсуне-Шевченковском Черкасской области. 4 апреля 2014 года активиста похитили из двора собственного дома, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами пыток", – говорится в сообщении.

Расследование велось заочно. Обвиняемые находятся в розыске. Им инкриминируют совершение в составе преступной организации похищения человека, умышленного убийства и нарушения неприкосновенности жилья (ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 255, п.п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора не назвали их имен, однако известно, что по делу об убийстве Сергиенко разыскиваются Валерий Федоров и Андрей Иносов.