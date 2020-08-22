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Евромайдан

Расследование похищения активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко завершено – ГБР

С материалами досудебного расследования о похищении активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко уже знакомятся двое подозреваемых, отметили в Госбюро расследований.

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В ГБР отметили, что подозреваемые находятся под стражей
В ГБР отметили, что подозреваемые находятся под стражей
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Завершено досудебное расследование дела о похищении в 2014 году активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Об этом 22 августа проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР).

"Следователи... завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Луценко и Вербицкого из Александровской клинической больницы Киева, пытали их и убили Юрия Вербицкого", – говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что оба фигуранта дела подозреваются в похищении человека организованной группой (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины), создании и участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255) и незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ст. 340).

Одному из подозреваемых также инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, пытки, подделку и использование документов, служебный подлог.

"Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлено в суд", – объяснили в Госбюро расследований.

Злоумышленники похитили Луценко и Вербицкого из больницы в январе 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате пыток Вербицкий умер.

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором похищения, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

О задержании еще одного фигуранта дела, Сергея Мысливого, стало известно 10 марта 2020 года. "Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственному похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года. Мысливий работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру", – так описывал роль Мысливого в похищении Игорь Луценко.

12 марта Печерский районный суд Киева взял Мысливого под стражу.

Теги: Евромайдан, убийство, Игорь Луценко, похищение, Юрий Вербицкий, пытки, расследование, Государственное бюро расследований, ГБР
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