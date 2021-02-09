Суд отпустил на свободу антимайдановца, обвиняемого в покушении на одесского политика

Антимайдановца Евгения Цаплина обязали выплатить почти 2 млн грн компенсации пострадавшим от его нападения в 2014 году.

Приморский райсуд Одессы приговорил к 12 годам тюрьмы антимайдановца Евгения Цаплина, готовившего покушение на руководителя местного Евромайдана и политика Андрея Юсова и по ошибке расстрелявшего другого человека. Однако по закону Савченко, его освободят из СИЗО, сообщает Украинская служба информации.

Самого Цаплина на заседании не было – по техническим причинам его не смогли доставить в суд. Не было и пострадавшего – бывшего курсанта Евгения Кипоренко, который после нападения Цаплина получил инвалидность и теперь прикован к инвалидному креслу.

Цаплин свою вину признал в полном объеме, однако раскаиваться в совершенном отказался. По совокупности статей суд приговорил его к 12 годам заключения. Однако учитывая, что Цаплин находится в СИЗО с 2014 года, по закону Савченко, суд постановил освободить его из-под стражи.

Кроме того, Цаплину придется выплатить 1,522 млн грн семье Кипоренко, еще 112 тыс. грн – Андрею Юсову и 112 тыс. грн – лейтенанту милиции Сергею Кардашу, который задержал нападавшего.

Защита пострадавших намерена подавать апелляцию. По словам адвоката Андрея Перова, Цаплин заслуживает пожизненного заключения.

В сентябре 2014 года Цаплин, работавший охранником в морском колледже, готовил нападение на кандидата в нардепы Юсова, которого считал виновником пожара в одесском Доме профсоюза 2 мая. Однако Цаплин ошибся и расстрелял из пистолета курсанта Кипоренко, проживавшего этажом выше. Нападавшего задержал милиционер Кардаш, который шел на службу и стал свидетелем покушения. При задержании Цаплин пытался отстреливаться, но его пистолет заклинило.

В декабре 2014 года Цаплину выдвинули обвинение в покушении на убийство Юсова, Кипоренко и Кардаша, а также в хранении огнестрельного оружия. В 2015 году суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, но апелляция уменьшила срок до 12 лет. Впоследствии специализированный суд вернул дело на новое рассмотрение – как оказалось, во время заседаний Цаплину не разъяснили, что его дело могут рассматривать присяжные. Новое рассмотрение дела длилось с 2017 года.