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140 тыс. вкладчиков закрытых украинских банков не могут получить свои деньги. Они готовы объявить голодовку – один из лидеров движения

Более 140 тыс. вкладчиков украинских банков, которые признаны неплатежеспособными, митингуют у стен Офиса президента с начала сентября, требуя создать рабочую группу для решения проблемы с выплатами компенсаций, однако добиться выполнения требований пока не смогли, рассказал один из лидеров движения вкладчиков, председатель Совета общественного мониторинга при Фонде гарантирования вкладов физлиц и один из лидеров движения обманутых вкладчиков Максим Гарус.

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Гарус: На сегодняшний день нет ни одного прецедента признания вины того или иного банкира в доведении банков до неплатежеспособности. Вкладчиков игнорируют везде, где только можно
Гарус: На сегодняшний день нет ни одного прецедента признания вины того или иного банкира в доведении банков до неплатежеспособности. Вкладчиков игнорируют везде, где только можно
Фото: biz.censor.net

В течение шести лет после масштабного "банкопада" в Украине более 140 тыс. вкладчиков финучреждений, признанных неплатежеспособными, не могут получить компенсации, рассказал один из таких вкладчиков (бывший клиент банка "Финансы и кредит"), председатель Совета общественного мониторинга при Фонде гарантирования вкладов физлиц и один из лидеров движения обманутых вкладчиков Максим Гарус в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 23 октября.

"Цензор.НЕТ" пишет, что группа активистов с 1 сентября круглосуточно пикетирует Офис президента.

"Это обычные люди, граждане Украины, так называемый средний класс, которых в соответствии с законом 4452-IV "О системе гарантирования вкладов физических лиц" отнесли к кредиторам четвертой очереди, то есть вкладчики, сумма вкладов которых превышает 200 тыс. грн. Кто-то продал квартиру и отложил деньги себе на старость, на лечение, кто-то годами копил деньги на образование для своих детей и держал деньги в банке и так далее. Это не какие-то олигархи, а обычные люди, семьи, у которых отобрали последнее. Мы просто не можем еще шесть лет сидеть и смотреть, какой полной и прекрасной жизнью живут владельцы и акционеры закрытых банков и должностные лица, которые их покрывают", – сказал он.

Гарус говорит, что в последние пять лет вкладчики неплатежеспособных банков наблюдают "полную бездеятельность" со стороны всех ветвей государственной власти и правоохранительных органов.

"На сегодняшний день нет ни одного прецедента признания вины того или иного банкира в доведении банков до неплатежеспособности. Вкладчиков игнорируют везде, где только можно. Нас отказываются признавать потерпевшими в уголовных процессах, суды становятся на сторону экс-владельцев и регуляторов", – отметил он.

Гарус рассказал, что митингующие требуют создания межведомственной рабочей группы с привлечением представители Нацбанка Украины, Фонда гарантирования вкладов, Офиса президента, Министерства финансов и правоохранительных органов.

По его словам, добиться выполнения требований активистам за это время не удалось.

"Мы не требуем немедленных выплат. Не хотим также просить деньги из бюджета страны. Мы должны начать всесторонний диалог. 3 сентября нам удалось попасть внутрь и мы зашли на переговорный процесс. Встретились непосредственно с Юлией Ковалив, заместителем руководителя офиса по вопросам экономической политики. Она сыграла свою роль, направив наше требование в Министерство финансов. Это пока и вся реакция – [Министерство финансов] ничего не ответило", – сказал Гарус.

По данным лидера движения, в Минфине считают нецелесообразным создание такой группы.

"Они чем-то очень заняты для того, чтобы обращать внимание на каких-то 140 тыс. украинских граждан и членов их семей, у которых отобрали последнее и которые просят о помощи, уже полтора месяца живя на улице. Нас много, приезжают люди из разных областей. Например, вкладчики банка "Финансы и кредит" из Полтавской области передают привет экс-владельцу банка Константину Жеваго, который обещал в первую очередь решить проблему вкладчиков его вотчины – Полтавщины. Но обещание свое так и не сдержал. Мы будем продолжать акцию бессрочно и готовы использовать более радикальные методы. Если нас не услышат в ближайшие дни, мы готовы объявить голодовку", – резюмировал он.

Согласно данным на сайте регулятора, в течение 2014–2020 годов правление НБУ приняло 97 решений об отнесении банков к категории неплатежеспособных и их ликвидации. Большинство из них – в 2014–2015 годах.

Теги: НБУ, банки, митинг, пикет, голодовка, выплаты, украинец, финансы, вкладчики, компенсация
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